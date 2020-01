Wagner Moura: "Marighella" não é caso isolado, Cultura está sob censura

O ator Wagner Moura considera que o filme "Marighella" não é um caso isolado de filmes que sofrem censura por parte do governo Bolsonaro. "É uma censura diferente, que usa instrumentos burocráticos para dificultar produções das quais o governo discorda", diz ele edit

O ator Wagner Moura concedeu entrevista ao jornalista Leonardo Sakamoto, em sua coluna no portal UOL, e denunciou os esquemas de censura do governo Bolsonaro.

"A Ancine [Agência Nacional do Cinema] censurou o filme. É uma censura diferente, que usa instrumentos burocráticos para dificultar produções das quais o governo discorda. Não tenho a menor dúvida de que "Marighella" não estreou ainda por uma questão política.", diz ele

Previsto para ser lançado, no último dia 20 de novembro, no Brasil, Marighella foi adiado após a Ancine negar pedido da produtora O2, responsável pelo filme, relativo ao prazo de uma proposta visando a recursos para a distribuição da obra. Para Moura, a negativa a um trâmite considerado normal e os entraves subsequentes tiveram motivação política.

"No ano em que investiram na destruição do nosso cinema, 'Bacurau' e 'A Vida Invisível' ganharam prêmios no Festival de Cannes e, agora, 'Democracia em Vertigem' foi indicado ao Oscar. Duvido que qualquer um desses filmes conseguisse financiamento através da Ancine hoje", afirma.