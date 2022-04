Will Smith decide se internar após tapa em Chris Rock

O ator e rapper Will Smith será internado em um clínica de reabilitação de luxo frequentada por diversos ricos e famosos edit

247 - Uma semanas após ser premiado no Oscar, em evento que ficou marcado pelo seu tapa no comediante Chris Rock, o ator e rapper Will Smith resolveu se internar em uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos, segundo o GShow.

Segundo a reportagem, ele será internado em um clínica de reabilitação de luxo frequentada por diversos ricos e famosos.

Alguns estúdios, como Sony e Netflix, cancelaram produções com o ator, como 'Bad Boys 4' e 'Fast and Loose'.

