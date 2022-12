Ye diz que gosta de Hitler e ama nazistas após acusações de antissemitismo

Apoie o 247

WASHINGTON, 1 de dezembro (Sputnik) - O artista Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, disse na quinta-feira que gosta do líder nazista da Alemanha, Adolf Hitler, e ama os nazistas, após as recentes acusações de antissemitismo contra ele.



“Gosto de Hitler”, disse Ye durante uma entrevista ao InfoWars. “Eu amo os judeus, mas também amo os nazistas.”



Ye também disse que não gosta da palavra “mal” quando usada ao lado de nazistas, acrescentando que todo ser humano tem valor, “especialmente Hitler”.



Ye apareceu no InfoWars ao lado do polêmico comentarista político Nick Fuentes, que também foi acusado de antissemitismo.



Em novembro, os dois se encontraram com o ex-presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, gerando críticas a Trump por alguns republicanos.



Fuentes disse durante a entrevista que Ye ofereceu a Trump a oportunidade de concorrer com ele nas eleições presidenciais de 2024. No entanto, Trump disse a Ye que não poderia vencer a eleição, disse Fuentes.



Ye foi acusado de antissemitismo por seus comentários sobre a representação judaica desproporcional em certas indústrias e por afirmar que os negros são os verdadeiros judeus.

