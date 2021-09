Zé de Abreu será Joaquim de Carvalho em série sobre o documentário "Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil"

Apoie o 247

Julinho Bittencourt, Revista Fórum - O ator Zé de Abreu contou em primeira mão no Fórum Onze e Meia, nesta sexta-feira (17), que vai fazer o papel do jornalista Joaquim de Carvalho em uma série que deverá se chamar “Adélio”, sobre o episódio da facada que Adélio Bispo deu no então candidato Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora, em 2018.

“Eu vou fazer uma série sobre o Adélio. Uma ficção, já tenho produtora, o Joaquim vai ser o meu consultor, eu vou fazer o papel principal que é um jornalista velho, aposentado, cheio de prêmios, que tá morando em Teresópolis (RJ) e um dia recebe um telefonema. Eu vou fazer o Joaquim de uma forma ficcional”, afirmou Zé de Abreu.

