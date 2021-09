27,7 milhões de brasileiros estão na pobreza, segundo estudo da FGV

As dificuldades de acesso ao Bolsa Família e ao INSS, de acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), agravam a vulnerabilidade das famílias edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A pobreza já atinge 27,7 milhões de brasileiros, o que é equivalente a 13% da população. Os dados são de estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que foi publicado neste domingo, 12, a pouco mais de um mês para o fim do auxílio emergencial.

Segundo a mesma metodologia, em 2017, a pobreza atingia 11,2% da população do país.

O estudo indica que as dificuldades de acesso ao Bolsa Família e ao INSS agravam a vulnerabilidade das famílias.

PUBLICIDADE

“Em agosto, o Bolsa Família foi pago a 14,6 milhões de famílias. De acordo com dados do Ministério da Cidadania, havia outras 1.186.755 pessoas que atendem aos critérios do programa no Cadastro Único, mas não foram incluídas por falta de recursos”, escreve o jornal O Globo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE