"A economia é o cara que faz o papel de mau, e a política o cara que faz o papel do bem", diz Guedes sobre crítica de Bolsonaro

247 - Depois de Jair Bolsonaro iniciar a fritura pública de Paulo Guedes, ao criticar duramente o plano elaborado pelo ministro da Economia para viabilizar o programa Renda Brasil e afirmar que a proposta "não será enviada ao Parlamento", Guedes tentou demonstrar tranquilidade.

"É assim mesmo. Ele é o presidente e é quem decide", disse ele, em entrevista à jornalista Critiana Lôbo, do G1. "As coisas são assim mesmo: a economia é o cara que faz o papel de mau, e a política é o cara que faz o papel do bem", acrescentou.

O dólar acelerou a alta a mais de 1% e voltou a superar R$ 5,60 nesta quarta-feira, enquanto os juros futuros dispararam, com a notícia da suspensão do programa Renda Brasil.

Guedes tentou tranquilizar o mercado e demonstrar que não ficou abalado com as críticas de Bolsonaro. "Está tudo equacionado. Não tem truque e nem fura-teto. Tudo será feito com total transparência", disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.