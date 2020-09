Ação da Pague Menos dispara em estreia na Bolsa

Infomoney - A ação da Pague Menos (PGMN3) estreia na bolsa na sessão desta quarta-feira (2) em forte alta. Às 12h16, os papéis registravam ganhos de 23,53%, a R$ 10,50.

A companhia teve a ação precificada na segunda-feira (31) a R$ 8,50 na abertura de capital – abaixo da faixa indicativa, que variava entre R$ 10,22 e R$ 12,54. Com a venda de 101.054.482 ações, a captação foi de cerca de R$ 859 milhões.

A rede de farmácias Pague Menos é a terceira maior do Brasil em número de lojas, de acordo com dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA). A empresa foi criada no Ceará em 1981 e está presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal, contando com mais de 1.100 lojas, 820 unidades do Clinic Farma e mais de 20 mil colaboradores que atuam em 327 municípios.

No ano de 2019, a varejista farmacêutica registrou um lucro líquido ajustado de R$ 23,8 milhões no período, menor frente aos R$ 47,9 milhões de 2018 e aos R$ 107,4 milhões de 2017. Enquanto isso, a receita bruta teve alta de R$ 6,3 bilhões em 2017 e de R$ 6,59 bilhões em 2018 para R$ 6,79 bilhões em 2019.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, por sua vez, totalizou R$ 259 milhões em 2019 e R$ 241,6 milhões em 2018.

