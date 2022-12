Alckmin, Haddad e Marina vão representar governo Lula no Fórum Econômico de Davos

Apoie o 247

247 - O Fórum Econômico Mundial de 2023, que acontecerá do dia 16 a 20 de janeiro em Davos, na Suíça, deverá contar com as presenças do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e dos futuros ministros da Fazenda, Fernando Haddad; do Meio Ambiente, Marina Silva; e do ministro das Relações Exteriores , Mauro Vieira. O evento anual reúne líderes políticos e empresariais de todo o mundo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não irá participar porque no mesmo período irá se preparar para participar da reunião da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), na Argentina.

