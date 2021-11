Aliados de Bolsonaro detonam Paulo Guedes em jantar com Roberto Campos Neto

Apoie o 247

247 – Até aliados do governo Bolsonaro já estão perdendo a paciência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, diante dos péssimos resultados da economia: desemprego recorde, crescimento pífio e inflação de dois dígitos. As reclamações foram apontadas num jantar com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

"Deputados e senadores que conversaram com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na noite de terça-feira, 23, não pouparam críticas ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Em jantar promovido pela Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, Campos Neto ouviu queixas sobre a fragilidade das reformas e ponderações de que a retórica de Guedes 'prescreveu', além de cobranças para a retomada do crescimento no ano eleitoral de 2022", informa a jornalista Vera Rosa, em sua coluna no Estado de S. Paulo.

