Americanas entra com pedido de recuperação judicial

Apoie o 247

ICL

Infomoney - A Americanas formalizou na tarde desta quinta-feira (19) o pedido de recuperação judicial em R$ 43 bilhões, distribuídos em mais de 16 mil credores.

“Em resumo, o valor total da dívida das Requerentes é de, aproximadamente, R$ 43 bilhões e, também de forma aproximada, 16.300 (dezesseis mil e trezentos) credores. Requerem, ainda, o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para apresentação da lista de credores completa”, diz a petição assinada pelos advogados da varejista.

>>> Calote de Lemann, Telles e Sicupira na Americanas deve travar concessão de crédito na economia

Segundo a companhia, desde o anúncio do rombo contábil de R$ 20 bilhões, o objetivo sempre foi proteger o caixa da empresa de “danos irreversíveis”. "A atitude mostrou-se acertada, pois alguns poucos credores, sem pensar nos impactos para a coletividade, tomaram medidas precipitadas que culminaram no perigoso esvaziamento do caixa da companhia e, consequentemente, inviabilizaram a sua operação”.

A empresa segue afirmando que espera apoio do judiciário e dos credores para superar o problema. “A Americanas é, sem receio de se estar cometendo um exagero, uma gigante nos mercados brasileiro e mundial, que precisa do apoio e da compreensão do Poder Judiciário e dos credores para superar essa crise”, argumenta a empresa.

Isso sem falar na possível fraude - ainda a confirmar. “Inconsistência contábil” de R$ 38 bilhões que três ícones do capitalismo brasileiro não perceberam por anos. E que Sérgio Rial e sua equipe identificaram em 9 dias. — Raquel Landim (@raquellandim) January 19, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.