André Esteves diz estar inconformado com a repercussão de seu áudio, em que ele fala como dono do Brasil e de Bolsonaro

No áudio, ele revelou como exerce influência sobre a Câmara dos Deputados, o Banco Central e o Supremo Tribunal Federal edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O jornal Valor Econômico publicou longa coluna de Maria Cristina Fernandes, editora do jornal, em que tratou o banqueiro André Esteves como "um pedagogo que não aprende" . Foi uma crítica sutil ao empresário por falar demais, feita pelo jornal, que também lembrou que ele foi preso no passado por supostamente cometer os mesmos pecados. No áudio publicado pelo 247, ele se jacta de exercer forte influência sobre a Câmara dos Deputados, o Banco Central e o Supremo Tribunal Federal. Além disso, praticamente confessou que ajudou a operar o golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff – golpe que colocou milhões de brasileiros na fome e na miséria, levando a jornalista Cristina Serra a dizer que seu áudio revela um Brasil refém de meia dúzia de espertalhões .

No Valor, Maria Cristina Fernandes também relata que Esteves estaria indignado. "André Esteves está em Riad, capital da Arábia Saudita, para encontro de investidores. A interlocutores manifestou inconformidade com a repercussão da palestra, vazada pelo site 247. Disse que se limitou a dar sua opinião - aos clientes e às autoridades que o procuraram", escreve.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE