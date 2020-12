Apesar da pandemia, Aneel anuncia conta de luz com cobrança de taxa extra em dezembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai reativar as bandeiras tarifárias e estabelecer patamar vermelho 2 para o mês de dezembro. O nível é ainda mais custoso para geração de energia edit

247 - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai reativar as bandeiras tarifárias e estabelecer patamar vermelho 2 para o mês de dezembro. O nível é ainda mais custoso para geração de energia, uma vez que a tarifa sofre acréscimo de R$ 0,06243 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido.

Ao mesmo tempo, a pandemia do novo coronavírus, que causou uma grande crise econômica, voltar a explodir no Brasil e o governo de Jair Bolsonaro pretende cortar o auxílio emergencial (que já foi reduzido) no final de dezembro.

O conhecimento liberta. Saiba mais