Após ataque cibernético a oleoduto dos EUA, preços do petróleo fecham em alta

247 - Após ataque cibernético ao oleoduto dos Estados Unidos e com o aprofundamento da pandemia do novo coronavírus no mundo, o petróleo encerrou a sessão desta segunda-feira, 10, em alta.

O fechamento de um duto de transporte de combustíveis nos Estados Unidos provocou um rali nas primeiras horas do dia.

O barril do petróleo WTI com entrega prevista para junho fechou em alta de 0,03% (+US$ 0,02), cotado a US$ 64,92, na New York Mercantile Exchange (Nymex), enquanto o do Brent para julho avançou 0,06%, a US$ 68,32, na Intercontinental Exchange (ICE).

A sessão desta foi marcada pela volatilidade nos contratos do óleo, que registraram rali durante a manhã após um ataque cibernético obrigar uma operadora a fechar o sistema Colonial Pipeline.

A Colonial Pipeline, que transporta derivados de petróleo para a Costa Leste dos EUA e opera um dos pipelines mais importantes do país, foi vítima de um ataque de hacker usando ransomware.

O FBI confirmou que o grupo de hackers DarkSide é responsável pelo ataque cibernético. "O FBI confirma que o ransomware do Darkside é responsável pelo comprometimento das redes Colonial Pipeline. Continuamos trabalhando com a empresa e nossos parceiros governamentais na investigação", disse o órgão policial em um comunicado.

O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que o governo norte-americano está preparado para tomar medidas adicionais em relação ao ataque cibernético que fechou o duto, e aproveitou para defender o seu pacote de investimentos trilionário ao dizer que o episódio mostra a necessidade de "proteger" a infraestrutura do país.

