Após críticas de Guedes, FMI confirma fechamento de escritório no Brasil

247 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) irá fechar o seu escritório no Brasil em 30 de junho de 2022, quando vence o prazo da atual representação no País. O anúncio foi feito menos de 24 horas após o ministro da Economia, Paulo Guedes, criticar duramente a missão do FMI no país afirmando que a instituição vem errando seguidamente as previsões sobre a recuperação econômica. Nesta quarta-feira (15), Guedes confimou que havia assinado a medida para o fechamento da representação internacional.

"Esperamos que a alta qualidade do envolvimento do corpo técnico do Fundo com as autoridades brasileiras continue, à medida que trabalhamos de perto para apoiar o Brasil no fortalecimento de sua política econômica e de suas configurações institucionais", disse o FMI nesta quinta-feira (16), de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

O Fundo Monetário Internacional é um dos organismos financeiros mais importantes do mundo e conta 190 países membros. O Brasil é um dos membros mais antigos, tendo aderido à instituição em 1946.

