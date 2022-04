Após saque no Rio, internautas lembram fala de Guedes: “eu entro no supermercado e as pessoas me agradecem”

Apoie o 247

247 - Internautas fizeram questão de lembrar neste domingo (17) uma fala feita há um ano pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de que receberia agradecimentos das pessoas quando entra em supermercados.

“Eu entro no supermercado e as pessoas me agradecem. Às vezes falam ‘olha, nós rezamos pelo senhor, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós’. Isso me recompensa mais do que qualquer elogio”, declarou Guedes em entrevista ao portal Jota em março de 2021.

A declaração voltou a circular nas redes sociais após a notícia de um saque que envolveu cerca de 50 pessoas a um supermercado em Inhaúma, no Rio de Janeiro, ocorrido na noite deste sábado (16). O episódio acontece em meio à inflação e desemprego recordes no País.

