Aposentadoria terá reajuste de 5,45% e teto chega a R$ 6.433

247 - Os aposentados, pensionistas e segurados que recebem benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acima do salário mínimo terão reajuste de 5,45% este ano. O teto do INSS - valor máximo das aposentadorias pagas pela Previdência Social - deverá passar de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,5.

O reajuste corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que serve como base para este cálculo, foi divulgado nesta terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O aumento para aposentados, pensionistas e segurados que recebem igual ao salário mínimo seguirá o valor do piso nacional. No fim de dezembro, o governo federal anunciou um reajuste de 5,26%, menor que o INPC. Em consequência o piso aumentou de R$ 1.045 para R$ 1.100.

