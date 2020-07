Assessor de Guedes diz que 'nova CPMF' é melhor que taxar grandes fortunas

"Eu prefiro um imposto sobre todas as transações, do que querer pegar um imposto sobre grande fortuna que o cara possa fugir. Então, eu acho que não é eficaz", afirmou Guilherme Afif Domingos, assessor especial de Guedes edit

247 - Ex-ministro e assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, Guilherme Afif Domingos disse ao UOL nesta quarta-feira (22) que prefere instaurar um imposto sobre transações financeiras, que se assemelha à CMPF, do que taxar grandes fortunas.

"Quem tem grande fortuna tem uma bruta mobilidade. E nós precisamos dessa fortuna aqui, para o nosso investimento. "Eu prefiro um imposto sobre todas as transações, do que querer pegar um imposto sobre grande fortuna que o cara possa fugir. Então, eu acho que não é eficaz", disse.

Afif Domingos negou que o imposto sobre transações financeiras sugerido pelo governo federal se trate de uma "nova CPMF". "Vocês insistem em chamar de CPMF, e nós falamos 'não', esse é um imposto sobre transações, que não é um imposto novo, ele vem para substituir o imposto odioso, que é o imposto sobre o trabalho do cidadão, que é o imposto sobre o emprego do cidadão, e nós precisamos hoje baixar a vara do custo do emprego para facilitar o ingresso no mercado de trabalho dessa multidão que hoje está vivendo de verba assistencial".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.