Aumento da taxa de juros é inevitável e trará 'dor e desemprego' aos EUA, diz presidente do Fed

Sputnik - Discurso de Jerome Powell em simpósio anual do banco nesta sexta-feira (26) reforçou projeção de recessão próxima no país.

O presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, Jerome Powell, afirmou nesta sexta-feira (26) que a política de elevar a taxa de juros adotada pelo banco para conter a escalada da inflação nos Estados Unidos pode trazer "dor e desemprego" aos americanos.

A declaração foi dada em discurso no simpósio de Jackson Hole, realizado anualmente pelo banco. "Infelizmente, esses são os custos para reduzir a inflação. Mas o fracasso em restaurar a estabilidade dos preços significaria um sofrimento muito maior", disse Powell, segundo noticiado pela Associated Press.

A declaração do presidente do banco central reforça as projeções que apontam que os Estados Unidos estão prestes a entrar em recessão já no segundo semestre deste ano ou no primeiro semestre de 2023.

Em julho, o Fed anunciou um aumento de 0,75% na taxa de juros, o maior em 28 anos. Com o aumento, o intervalo da taxa de juros passou de 1,5% a 1,75% para 2,25% a 2,5%. O aumento foi um esforço para conter a inflação, que atualmente gira em torno de 8,6%, o percentual mais alto já registrado nos últimos 40 anos.

A economia americana entrou em uma espiral descendente este ano. Ainda lidando com os impactos negativos da pandemia e do aumento dos gastos públicos no período, o país entrou em uma agrura financeira após impor sanções ao gás e petróleo da Rússia por conta da operação militar especial na Ucrânia.

As sanções tiveram o efeito reverso de elevar o preço dos combustíveis na Europa e nos Estados Unidos, gerando um efeito cascata que levou ao aumento no preço da energia, dos alimentos e da inflação.

