Banco Safra vai à Justiça para suspender recuperação judicial da Americanas

247 - Em pedido de liminar apresentado à Justiça na sexta-feira (20), o banco Safra tenta suspender o processo de recuperação judicial da Americanas.

O banco entrou com um pedido de liminar junto ao TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) para ajuizar reclamação contra a decisão do juiz Paulo Assed Estefan que aceitou o pedido de recuperação judicial da empresa. O juiz determinou ainda a devolução de recursos bloqueados por bancos credores a varejistas.

O Safra teria alegado que está correndo um "exorbitante risco de dano irreparável", uma vez que está sendo obrigado a liberar é de quase R$ 100 milhões

Desde que veio a público o rombo de R$ 20 bilhões nas contas das lojas Americanas, no último dia 11, os bancos já perderam dezenas bilhões em valor de mercado. A instituição que sofreu a maior perda é o BTG Pactual, com uma queda de R$ 22 bilhões. O BTG conseguiu na Justiça bloquear R$ 1,2 bilhão da Americanas sob custódia do banco.

O Safra é credor da Americanas com mais de R$ 2 bilhões a receber. (Com informações do UOL).

