BNDES diz que edital de privatização dos Correios está previsto para abril

247 - O cronograma de privatização dos Correios prevê a publicação do edital de venda da estatal em abril de 2022. De acordo com Fábio Abrahão, diretor de Concessões e Privatizações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), instituição que coordena o processo, a "ideia é manter os dois serviços (nos Correios), tanto o postal quanto o de encomendas. O postal se mantém com a boa eficiência nas encomendas". O relato dele foi publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Para publicar o edital de privatização em abril de 2022, o diretor do BNDES precisará da aprovação do modelo de desestatização pelo conselho interministerial em janeiro do ano que vem.

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios, e o Senado analisará a pauta. O senador Márcio Bittar (MDB-AC) foi escolhido relator do PL na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e deverá apresentar nesta terça-feira (21) uma proposta de trabalho para a tramitação da matéria.

