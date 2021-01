Bolsa de Nova York cancela decisão de excluir empresas chinesas

247 - A Bolsa de Valores de Nova York decidiu cancelar a decisão de excluir três empresas de telecomunicações chinesas.

“O anúncio fez com que os mercados de ações da China revertessem imediatamente as perdas do dia e entrassem em território positivo. A declaração revela poucos detalhes sobre as razões para a mudança repentina. Ainda assim, impulsionou os mercados de ações na

China e transbordou para os regionais", comentou o analista da Oanda na Ásia, Jeffrey Halley, conforme o jornal Valor Econômico.

O conhecimento liberta. Saiba mais