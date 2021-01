Bolsonaro diz que Ford "faltou com a verdade" ao anunciar fechamento de fábricas: 'queriam subsídios'

247 - Jair Bolsonaro disse lamentar a perda de empregos resultante da decisão da Ford em fechar suas fábricas no país, mas afirmou que a montadora “faltou com a verdade” ao não anunciar que queria subsídios fiscais para continuar suas atividades no Brasil.

“Lamento os cinco mil empregos perdidos. “Mas o que a Ford quer? Faltou a Ford dizer a verdade. Querem subsídios. Vocês querem que continuem dando 20 bilhões para eles, como fizeram nos últimos anos? Dinheiro de vocês, do imposto de vocês”, disse Bolsonaro nesta segunda-feira (12) a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

O anúncio do fechamento das fábricas da montadora em Camaçari (BA) e Taubaté (SP) foi feito nesta segunda-feira pelo presidente da empresa na América do Sul, Lyle Watters. O executivo citou o "ambiente econômico desfavorável", agravado pela pandemia, como um dos motivos que resultaram na decisão.

