Bolsonaro diz que Petrobrás pode mudar política de preços após chegada do novo presidente da estatal

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 22, que a Petrobrás pode alterar sua política de preços após a posse de uma nova diretoria. O chefe de governo enfrenta a pressão dos caminhoneiros, que ameaçam uma grave em caso da manutenção da política de preços dolarizada.

Bolsonaro falou em entrevista à rádio Itatiaia, de Minas Gerais, sobre o indicado do governo para a presidência da estatal, Caio Paes de Andrade. Segundo o ocupante do Palácio do Planalto, o novo presidente da estatal vai escolher novos diretores e que, "se for o caso", o Conselho de Administração pode mudar o modelo atual de reajuste.

"Estamos com dificuldade (do novo presidente assumir). Era para ser colocado ontem, passou para hoje, daqui a pouco passa para semana que vem. Qual a ideia desse novo presidente da Petrobrás? Obviamente, ele vai trocar seus direitos. Eu não posso ser eleito presidente, tomar posse e não trocar os ministros. Assim é em qualquer lugar. E esses novos vão dar uma nova dinâmica. Estudar a questão do PPI, se for o caso, o próprio conselho muda o PPI", disse Bolsonaro.

Bolsonaro disse que o preço de paridade de importação (PPI), instituído após o golpe contra Dilma Rousseff, "já cumpriu seu papel" e que, atualmente, está "gangrenando" a Petrobrás. (Com informações do jornal O Globo).

