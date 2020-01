Bolsonaro empurra para Guedes responsabilidade sobre aumento do salário mínimo

247 - Jair Bolsonaro, que defendeu o fim da política de reajuste com aumento real para o salário mínimo e editou uma Medida Provisória (MP) que elevou o valor para R$ 1.039,00 neste exercício, jogou para cima do ministro da Economia, Paulo Guedes, a responsabilidade do reajuste anual ser feito ou não por meio de MPs.

“Não sei. Quem trata desse assunto é um tal de Paulo Guedes, que está fazendo um bom trabalho”, disse Bolsonaro nesta quinta-feira (2) ao ser questionado se enviará ao Congresso uma proposta de reajuste para o salário mínimo.

Bolsonaro disse, ainda, que gostaria que o salário mínimo chegasse a R$ 10 mil, mas que não há recursos para isso. Ainda segundo ele, o reajuste para este ano, de 4,1%, foi superior ao que seria concedido caso a antiga fórmula de reajuste fosse aplicada.

A regra que Bolsonaro se referiu vigorou entre os anos de 2010 e 2018, que previa que o salário mínimo fosse reajustado pela inflação do ano anterior acrescida da variação do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois aos anteriores. O ministro Paulo Guedes, porém, é contrário à políticas de longo prazo para o piso nacional.