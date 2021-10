Bolsonaro envia ao Congresso alteração de saldo para Auxílio Brasil

Apoie o 247

Por Mariana Costa, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) enviou, nesta segunda-feira (25/10), o remanejamento da verba do Bolsa Família para o projeto Auxílio Brasil, para ser aprovado pelo Congresso Nacional. A pauta provocou discussões e quatro demissões no Ministério da Economia na semana passada, em detrimento do valor a ser pago, que mesmo com a transferência da verba, ultrapassará o teto de gastos previsto em lei.

“Instituído pela Medida Provisória – MP nº 1.061/2021, o Programa Auxílio Brasil objetiva promover a cidadania com garantia de renda. O novo programa integra em um só programa várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda e substitui o Programa Bolsa Família, que será extinto no início de novembro”, disse a Secretaria-Geral da Presidência no comunicado.

Atualmente, o Bolsa Família atende 14,6 milhões de famílias. Para lançar o novo programa, o governo federal pretende elevar o benefício dos atuais R$ 189 para cerca de R$ 400.

