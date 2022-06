Bolsonaro fará apelo aos supermercados para baixarem preços

Os produtos da cesta aumentaram mais de 67% nos últimos 12 meses, de acordo com números divulgados pelo IBGE edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) pretende fazer apelo aos supermercados para baixarem os preços, principalmente, nos produtos da cesta básica. A informação foi publicada nesta quinta-feira (9) pela coluna de Carla Araújo, no portal Uol.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, desacelerou para 0,47% em maio, mas, em 12 meses, o IPCA passou a acumular alta de 11,73%. Os produtos da cesta aumentaram 67,01% nos últimos 12 meses, de acordo com números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na pesquisa Quaest, divulgada nessa quarta-feira (8), 65% dos entrevistados afirmaram que o governo não conseguirá ter controle da inflação nos próximos meses; 35% responderam que sim.

Bolsonaro afirmou que já tem feito esses pedidos para lideranças dos supermercados. "Conversei com lideranças dos supermercados do Brasil e pedi para eles. Óleo de soja, está R$ 13 o litro, não tem cabimento isso daí... Tenho falado com o pessoal, vamos colaborar todos neste momento de crise, difícil, porque o Brasil pode tomar o rumo que ninguém quer, o rumo da Venezuela, o rumo que está tomando a Argentina", disse ele em entrevista ao SBT esta semana.

