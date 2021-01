Bolsonaro procura nome para substituir André Brandão no comando do Banco do Brasil

247 - Apesar da demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, ainda não ter sido confirmada, Jair Bolsonaro já está em busca de um novo dirigente para a instituição. Segundo o jornal O Globo, um dos cotados para o cargo é o atual vice-presidente corporativo do banco, Mauro Ribeiro Neto.

Bolsonaro, porém estaria reticente em avalizar o nome de Ribeiro por este ser considerado muito jovem, apesar do desempenho do executivo ser bem avaliado pelo Planalto.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, porém, está tentado evitar a troca de comando, motivada pelo anúncio do fechamento de agências e por um plano de demissão voluntária que deverá atingir 5 mil funcionários.

Também existe o temor de que a saída de Brandão acabe entrando nas negociações políticas que envolvem a eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado.

