Bolsonaro quer barrar indenização a profissionais de saúde afastados por Covid

247 - O Ministério da Economia do governo Bolsonaro, comandado por Paulo Guedes, é contra um projeto que prevê indenização a profissionais de saúde incapacitados durante o trabalho após terem se infectado com Covid-19 e reparação a cônjuges e dependentes de profissionais que morreram em decorrência do coronavírus.

Mais de 200 profissionais de enfermagem já morreram após exposição ao vírus enquanto trabalhavam, segundo dados de entidades do setor. Cerca de 140 médicos morreram, de acordo com organizações que reúnem dados do País.

O posicionamento do governo sobre o projeto foi exposto em uma nota conjunta elaborada por duas secretarias, uma subsecretaria e duas coordenações da pasta no último dia 3, informa reportagem do Globo .

O motivo para barrar a proposta: integrantes do governo estimam um impacto à previdência social na ordem de R$ 1,7 bilhão a R$ 3,7 bilhões.

