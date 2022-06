Bolsonaro se omite e diz que "Petrobrás está dando dica de que quer aumentar de novo" o preço dos combustíveis

Mais uma vez Jair Bolsonaro foge da responsabilidade direta que tem sobre o preço dos combustíveis no Brasil. Cabe a ele alterar a política de preços da Petrobrás edit

247 - Novamente Jair Bolsonaro (PL) atacou a Petrobrás para fugir da responsabilidade direta que tem sobre o preço dos combustíveis no Brasil, classificado por ele como "absurdo".

Segundo o chefe do governo federal, a empresa está "dando dica" de que pretende fazer um novo reajuste e elevar ainda mais o preço dos produtos. “Nós temos dois problemas no Brasil: impostos e Petrobras. Agora, quando fala em Petrobras, o pessoal olha para mim. Eu não tenho comandamento sobre a Petrobras. A Petrobras está dando dica de que quer aumentar de novo. Não interessa quanto seja. Já está um absurdo o preço dos combustíveis no Brasil”, disse em entrevista à Leda Nagle.

>>> Petrobrás tem margem de lucro seis vezes maior do que concorrentes e suga renda dos brasileiros desde o golpe de 2016

Cabe a Bolsonaro mudar a política de preços da Petrobrás e acabar com a paridade com o dólar. Com os preços atrelados ao mercado externo, os brasileiros, que ganham em real, são obrigados a pagar valores exorbitantes pelos combustíveis. Enquanto isso, a Petrobrás lucra de maneira extraordinária e repassa bilhões para seus acionistas privados.

Na entrevista, Bolsonaro também criticou a Política de Paridade Internacional (PPI), instituída no governo Michel Temer (MDB). Apesar de criticar, ele não apresenta iniciativa para revogar o PPI.

Na segunda-feira (13), o governo federal se reuniu com a diretoria da Petrobrás para pressionar contra novos reajustes. A campanha de Bolsonaro teme que o preço dos combustíveis atrapalhe sua reeleição.

