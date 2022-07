Bolsonaro volta a atacar governadores e diz que ICMS terá que baixar

Governadores do Nordeste ingressaram com ação no STF para derrubar medida que limita ao máximo de 17% e 18% a alíquota do tributo cobrada sobre os combustíveis edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar os governadores e em tom de ameaça disse que os estados serão obrigados por lei federal a baixar o ICMS dos combustíveis.

A declaração foi por conta da ação apresentada por governadores do Nordeste no Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar a legislação que limita ao máximo de 17% e 18% a alíquota do tributo cobrada sobre os combustíveis.

“Orientamos que vem luta ainda. Governadores do Nordeste que entraram na Justiça contra o reajuste dos combustíveis, mas pode ter certeza que o preço aqui vai baixar porque é lei federal e o governador tem que cumprir”, disse ele durante discurso após a motociata que realizou neste sábado (2), em Salvador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim como fez na pandemia, Bolsonaro tenta culpar os governadores pela alta dos preços dos combustíveis, enquando mantém a política de preços da Petrobrás, que dolariza os preços dos combustíveis no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outro evento na Bahia, neste sábado, Bolsonaro assificou como inadmissível a ofensiva judicial dos governadores contra o teto do ICMS. Onze Estados e o Distrito Federal protocolaram no STF uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de liminar contra a lei aprovada pelo Congresso que considera combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público bens essenciais, limitando a cobrança do tributo a um máximo entre 17% e 18%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsoanro diz que se trata de uma luta do “bem contra o mal” nas eleições deste ano. “Nós sabemos contra quem e contra o que nós lutamos. O bem vencerá.”

Bolsonaro grantiu ainda que os indicadores apontam para o potencial de recuperação da economia. “Estamos há três anos e meio no governo. Vocês sabem o que todos nós passamos recentemente, com essa pandemia que ceifou muitas vidas. Vocês sabem também que nós não paramos. Nós fizemos todo o possível para que a economia não parasse e o Brasil despontasse como país do futuro. Os números da economia vem mostrando qual é o nosso potencial”, declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE