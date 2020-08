Bradesco e Itaú lucraram R$ 13,7 bi no 1º semestre. Petrobrás registrou perdas de R$ 51,5 bi

Levantamento elaborado pela Economatica aponta que o lucro líquido do Bradesco foi de R$ 6,888 bilhões e o do Itaú chegou a R$ 6,825 bilhões. Já a Petrobrás, que está na mira das privatizações do governo Bolsonaro, registrou perdas de R$ 51,5 bilhões edit

247 - Os bancos Bradesco e Itaú Unibanco registram lucros de R$ 13, 7 bilhões nos primeiros seis meses do ano e encabeçaram o ranking das empresas de capital aberto mais lucrativas do período em toda a América Latina. De acordo com um levantamento elaborado pela Economatica, o lucro líquido do Bradesco foi de US$ 1,257 bilhão (R$ 6,888 bilhões) e o do Itaú chegou a US$ 1,246 bilhão (R$ 6,825 bilhões).

O levantamento, divulgado pelo jornal O Estado de S. Paulo, aponta que a Petrobrás, que está na mira das privatizações do governo Jair Bolsonaro, registrou um prejuízo de US$ 9,4 bilhões (R$ 51,5 bilhões). A estatal foi a que teve o maior prejuízo durante o primeiro semestre em toda a América Latina.

O resultado foi atribuído pela queda do consumo de combustíveis resultante da redução da atividade econômica e as medidas de isolamento social impostas pelo combate à pandemia da Covid-19.

Além da Petrobrás, a Latam, Suzano, Oi e Azul também estão entre as empresas que registaram os maiores prejuízos durante o primeiro semestre de 2020

