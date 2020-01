Brasil reduziu expectativas e já se contenta com pibinho de 2,5%, diz Miriam Leitão

"A crise foi tanta nos últimos anos que o Brasil reduziu as expectativas. Hoje já se contenta com alta do PIB na casa dos 2,5%. Nenhuma decolagem se dá com voo tão baixo", diz a jornalista edit

247 – O golpe de 2016 fez tanto estrago na economia brasileira que, hoje, qualquer pibinho satisfaz. É o que se depreende da coluna da jornalista Miriam Leitão, no jornal O Globo. "As análises dos bancos para 2020 trazem uma coleção de dados otimistas, ainda que a projeção para o crescimento seja de apenas 2,5%. Esse número é melhor do que o dos últimos três anos, mas o Brasil, se o atingir, estará ainda assim crescendo menos do que a média do mundo", diz ela.

"O clima de 'agora vai' é tão forte que na mensagem que encaminha seu relatório sobre 2020 a XP Investimentos diz que o “avião está na cabeceira pronto para decolar”. A crise foi tanta nos últimos anos que o Brasil reduziu as expectativas. Hoje já se contenta com alta do PIB na casa dos 2,5%. Nenhuma decolagem se dá com voo tão baixo", afirma a colunista.

"A projeção é de um crescimento mundial de 3,1%, com estabilidade no comércio global. Como diversos países reduziram taxas de juros em 2019, o estímulo monetário poderá ajudar essas economias em 2020", diz ainda Miriam.