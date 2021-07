Brasil sofrerá com efeito econômico negativo da pandemia por nove anos, diz Banco Mundial

Desemprego e redução salarial são alguns dos efeitos nocivos da pandemia da Covid-19 a serem sentidos pela economia brasileira por, pelo menos, nove anos, segundo relatório do banco edit

Sputnik - De acordo com o relatório "Emprego em crise: Trajetórias para melhores empregos na América Latina pós-Covid-19", divulgado hoje (20) pelo Banco Mundial, o Brasil ainda tem uma longa estrada a percorrer dentro da crise econômica, causada pela pandemia, e deve sentir seus efeitos por, pelo menos, nove anos, segundo o G1.

O país sentiria efeitos negativos no mercado de trabalho através da falta de emprego e na redução salarial.

"No Brasil e no Equador, embora os trabalhadores com ensino superior não sofram os impactos de uma crise em termos salariais e sofram apenas impactos de curta duração em matéria de emprego, os efeitos sobre o emprego e os salários do trabalhador médio ainda perduram nove anos após o início da crise", afirmou o relatório citado pela mídia.

O documento expõe que a crise causada pela pandemia deve provocar "cicatrizes" mais "intensas" nos trabalhadores menos qualificados, isto é, segundo o banco, aqueles sem ensino superior.

"Na região da América Latina e Caribe, as cicatrizes são mais intensas para os trabalhadores menos qualificados, sem ensino superior", diz o relatório.

Para o banco, as perdas de emprego são mais sentidas por empregados com carteira assinada de locais com setores de serviço menores, menor número de empresas de grande porte e setores primários maiores, como agricultura, pecuária, pesca e extrativismo mineral.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril e se manteve em patamar recorde, atingindo 14,8 milhões de pessoas, conforme noticiado.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.