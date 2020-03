Brasil tem importação recorde de agrotóxicos no governo Bolsonaro

A farra da liberação dos agrotóxicos segue a todo vapor no governo Bolsonaro. Defensivos de fora representam mais da metade do volume vendido no mercado interno; alguns são proibidos nos seus países de origem edit

247 - O Brasil nunca importou tantos agrotóxicos como em 2019. Quase 335 mil toneladas de inseticidas, herbicidas e fungicidas desembarcaram no país de janeiro a dezembro.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, O volume é 16% maior do que em 2018 e é recorde para a série histórica iniciada em 1997, de acordo com dados do Ministério da Economia.

O crescimento da importação segue a expansão das vendas dos agrotóxicos, desta a reportagem.

Dados do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) mostram que em 2018, dado mais recente disponível, foram vendidas 549 mil toneladas de produtos em território nacional —um avanço de 1,8% em relação ao ano anterior.