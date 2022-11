Brasil tem R$ 27,2 bilhões em obras paralisadas, diz TCU

Apoie o 247

247 - Quatro a cada 10 obras no país estão paralisadas, revela levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU). Hoje, o Brasil tem 22.559 empreendimentos no papel, sendo que 8.674 foram interrompidos – o equivalente a 38,5% do total. As informações são do portal Metrópoles.

O total investido nessas obras paralisadas é de R$ 27,2 bilhões, de acordo com a Corte.

Tratam-se de projetos de construção de hospitais, escolas, universidades, complexos esportivos e sistemas de saneamento básico, como também pavimentação de rodovias.

Para fazer o levantamento (acesse aqui o sistema), o TCU reuniu informações dos principais bancos de dados oficiais do país.

