Calendário de pagamentos do PIS/Pasep é aprovado; veja datas

BRASÍLIA (Reuters) - O governo anunciou nesta segunda-feira o pagamento, nos meses de fevereiro e março, de 21,8 bilhões de reais em abono salarial do Pis/Pasep a aproximadamente 23 milhões de trabalhadores.

Os repasses são referentes ao ano-base de 2020, após os pagamentos do abono salarial terem sido adiados no ano passado. O calendário foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

Em 8 de fevereiro, primeiro dia de pagamento, todos os trabalhadores que vivem em regiões em estado de emergência por conta das chuvas em Minas Gerais e na Bahia receberão os valores aos quais têm direito.

O restante dos beneficiários receberá entre 8 de fevereiro e 31 de março, a depender do mês de nascimento, para os valores pagos pela Caixa Econômica Federal, ou do final do número de inscrição do Pasep, para os repasses feitos pelo Banco do Brasil.

Para ter direito a receber o abono, o trabalhador deve estar cadastrado no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos e ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos no ano-base. O acesso ao benefício é dado se houver registro de ao menos 30 dias de trabalho no ano.

Confira o calendário de pagamento:

