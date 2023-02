Carros da Mercedes-Benz terão 'supercomputadores', revela parceria com o Google

Apoie o 247

Reuters - A Mercedes-Benz disse nesta quarta-feira (22) que se associou ao Google em navegação e oferecerá um "supercomputador" em todos os carros, com sensores de direção automatizados, buscando competir com a Tesla e os recém-chegados chineses.

As montadoras novas e antigas estão correndo para combinar os recursos de software pioneiros da Tesla, que permitem que o desempenho do veículo, a autonomia da bateria e os recursos de direção autônoma sejam atualizados à distância.

A montadora alemã concordou em dividir a receita com a fabricante de semicondutores Nvidia Corp, sua parceira em software de direção automatizada desde 2020, para reduzir o custo inicial da compra de semicondutores caros de alta potência, disse o presidente-executivo Ola Kaellenius na quarta-feira.

"Você só paga por um chip altamente subsidiado e depois descobre como maximizar a receita conjunta", disse ele, argumentando que os custos irrecuperáveis ​​seriam baixos mesmo se os motoristas não ativassem todos os recursos permitidos pelo chip.

Mas apenas os clientes que pagam por um pacote opcional extra teriam carros equipados com tecnologia de sensor Lidar e outro hardware para direção automatizada de "Nível 3", que tem um custo variável mais alto, disse Kaellenius.

A fabricante de sensores autônomos Luminar Technologies Inc (LAZR.O) , na qual a Mercedes possui uma pequena participação, disse na quarta-feira que fechou um acordo multibilionário com a montadora para integrar seus sensores em uma ampla gama de veículos até o meio da década, elevando as ações da Luminar em mais de 25%.

Os anúncios da Mercedes em um dia de atualização de software em Sunnyvale, Califórnia, detalharam a estratégia por trás de um processo em andamento há anos na montadora para passar de uma abordagem de patchwork integrando software de uma variedade de fornecedores para controlar o núcleo de seu software e trazer parceiros.

Ela gerou mais de um bilhão de euros (US$ 1,06 bilhão) de receitas habilitadas para software em 2022 e espera que esse número suba para um dígito alto de um bilhão de euros até 2030, depois de lançar seu novo sistema operacional MB.OS em meados da década.

Esta é uma estimativa mais conservadora como proporção da receita total do que outras como Stellantis (STLAM.MI) e General Motors (GM.N) apresentaram.

"Adotamos uma abordagem prudente porque ninguém sabe o tamanho desse potencial pote de ouro neste estágio", disse Kaellenius.

Parceria com Google

A Mercedes disse que a colaboração com o Google permitiria oferecer informações de tráfego e reencaminhamento automático em seus carros.

Os motoristas também poderão assistir ao YouTube no sistema de entretenimento do carro quando o carro estiver estacionado ou no modo de direção autônoma de nível 3, que permite ao motorista tirar os olhos do volante em determinadas estradas, desde que possa retomar o controle, se necessário. .

Outras montadoras como General Motors, Renault, Nissan e Ford incorporaram um pacote completo de serviços do Google em seus veículos, oferecendo recursos como Google Maps, Google Assistant e outros aplicativos.

Todos os veículos da próxima plataforma de arquitetura modular da Mercedes também terão as chamadas hipertelas que se estendem pelo cockpit do carro, informou a empresa na quarta-feira.

