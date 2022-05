Causa principal da inflação no Brasil, lucro da Petrobrás deve subir quase 70% no trimestre

Apoie o 247

ICL

247 – Enquanto os brasileiros sofrem com a inflação descontrolada, a Petrobrás deve aumentar significativamente seu lucro no primeiro trimestre deste ano, transferindo mais lucros e dividendos a seus acionistas. "Os resultados financeiros do primeiro trimestre da Petrobras devem refletir a alta do preço do barril de petróleo, além dos ganhos de margem no segmento de distribuição de combustíveis e o aumento da produção nacional de petróleo e gás no começo deste ano, segundo bancos ouvidos pelo Valor. Levantamento com base nas projeções de quatro instituições financeiras (Itaú BBA, UBS, Credit Suisse e Goldman Sachs) indica que a companhia deve registrar, no primeiro balanço do ano, receita líquida de R$ 144 bilhões, que representa avanço de 67,2% frente ao primeiro trimestre de 2021", informa a jornalista Gabriela Rudy , do Valor.

"Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) médio estimado é de R$ 78,67 bilhões, um aumento de 68,6% na comparação anual. O lucro previsto pelos bancos consultados é, em média, de R$ 40 bilhões, frente ao lucro de R$ 1,16 bilhão registrado em igual período de 2021", acrescenta a jornalista.

A política de preços da Petrobrás, dolarizada, é a causa principal da inflação brasileira e o problema deve ser enfrentado pelo ex-presidente Lula:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não é o salário mínimo que causa inflação. O que causa 50% da inflação hoje no Brasil são preços administrados pelo governo. Óleo diesel, luz elétrica, gás de cozinha. E estão subindo de forma descontrolada por incompetência desse governo. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Lula (@LulaOficial) May 3, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE