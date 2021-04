Com Guedes, Brasil vive o canto do cisne do ultraliberalismo, diz Luis Nassif

247 – "Paulo Guedes significou a radicalização do ultraliberalismo que, no fundo, ocultou sua enorme incompetência para tratar de temas de responsabilidade de um Ministro da Economia – ainda mais controlando um superministério, que juntou à Fazenda os Ministérios do Planejamento e do Desenvolvimento", avalia o jornalista Luis Nassif, em coluna publicada no GGN.

"É incapaz de enfrentar os problemas de quebras de diversas cadeias de suprimento; ou de impedir os efeitos da desvalorização cambial e do boom das commodities sobre a inflação interna; demorou para tomar medidas anticíclicas – no ano passado foi salvo pelo Congresso, ao impor um auxílio de 600 reais. Perdeu totalmente a interlocução com o Congresso aplicando na política seu estilo de mercado – o do esperto que não perde uma oportunidade para tirar vantagens", diz ainda Nassif.

