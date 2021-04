Com pandemia e Bolsonaro, classe média é reduzida ao menor patamar em 10 anos

Segundo estudo do Instituto Locomotiva, o percentual de brasileiros de classe média passou de 51% em 2020 para 47% em 2021, mesmo tamanho da "classe baixa" edit

247 - Os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19 e a lentidão da recuperação no Brasil aumentaram não somente a pobreza, mas também fizeram com que a classe média fosse reduzida ao menor patamar em 10 anos. É o que mostra levantamento do Instituto Locomotiva.

De acordo com o estudo, o percentual de brasileiros de classe média passou de 51% em 2020 para 47% em 2021, mesmo tamanho da "classe baixa".

A pesquisa considera como classe média famílias com renda mensal per capita entre R$ 667,87 e R$ 3.755,76

Dados do Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) mostram que famílias de classe média perderam entre 20% e 50% da renda mensal, sendo que 7% delas ficaram completamente sem trabalho.

Com informações do G1 e da Folha de S.Paulo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.