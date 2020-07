Confira o calendário de pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial

Agência Brasil - A Caixa Econômica Federal anunciou a data de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial e de lotes residuais da primeira e segunda parcelas. Os depósitos começaram nessa segunda-feira (27) e vão até o dia 4 de julho.

O saque em espécie do auxílio só será liberado a partir do dia 18, e será disponibilizado por grupos de acordo com o mês de nascimento, seguindo o modelo dos depósitos.

Veja o calendário:

Terceira parcela - depósito em poupança digital

Mês de nascimento Depósito do benefício Lotes Número de beneficiados janeiro

e fevereiro 27 de junho 3ª parcela

↳lote 1

2ª parcela

↳lote 2

1ª parcela

↳lote 4 6,5 milhões março

e abril 30 de junho 3ª parcela

↳lote 1

2ª parcela

↳lote 2

1ª parcela

↳lote 4 6,9 milhões maio

e junho 1º de julho 3ª parcela

↳lote 1

2ª parcela

↳lote 2

1ª parcela

↳lote 4 6,9 milhões julho

e agosto 2 de julho 3ª parcela

↳lote 1

2ª parcela

↳lote 2

1ª parcela

↳lote 4 6,8 milhões setembro

e outubro 3 de julho 3ª parcela

↳lote 1

2ª parcela

↳lote 2

1ª parcela

↳lote 4 6,8 milhões novembro

e dezembro 4 de julho 3ª parcela

↳lote 1

2ª parcela

↳lote 2

1ª parcela

↳lote 4 6,5 milhões

Para quem necessita sacar em espécie o benefício, a Caixa também anunciou o calendário de saques para a 3ª parcela.

Confira abaixo:

Mês de nascimento Dia da liberação do saque janeiro 18 de julho fevereiro 25 de julho março 1º de agosto abril 8 de agosto maio 15 de agosto junho 29 de agosto julho 1º de setembro agosto 8 de setembro setembro 10 de setembro outubro 12 de setembro novembro 15 de setembro dezembro 19 de setembro

