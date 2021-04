Congresso debate subsídio à população de baixa renda para o gás de cozinha

247 - Diante do aumento histórico no preço dos combustíveis, um subsídio para o gás de cozinha que deve ser aplicado à população de baixa renda vem sendo debatido no Congresso.

Em meados de fevereiro, o botijão de gás atingiu o maior preço já registrado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). Mesmo com a isenção de impostos sobre o produto, seu preço continua subindo.

A situação é dramática para milhões de famílias. Dados do IBGE apontam que a recessão do golpe levou 1/5 da população a trocar o gás por carvão ou lenha.

Com informações da Folha de S.Paulo.

