Crash de 2020: estoura a bolha financeira global

Após a bolsa de valores brasileira acionar o circuit breaker e suspender as operações nesta segunda-feira (9), a bolsa de valores dos EUA também paralisou as negociações. O Dow Jones, principal índice da Bolsa de Nova York, abriu em queda de 6,71% e a paralisação dos negócios elevou a percepção de que a economia global está próxima de um crash edit

247 - Após a bolsa de valores brasileira acionar o circuit breaker e suspender as operações nesta segunda-feira (9), a bolsa de valores dos Estados Unidos também paralisou as negociações em meio a uma queda acentuada nos preços internacionais do petróleo e a uma retração no mercado financeiro mundial. O temor dos investidores é que a crise se espalhe e haja um crash, um rompimento da bolha especulativa jogando para baixo o preço das ações.

Nos Estados Unidos, o Dow Jones, principal índice da Bolsa de Nova York, abriu em queda de 6,71%. Os negócios foram interrompidos por cerca de 15 minutos quando o índice S&P alcançou 7%, em uma tentativa de evitar uam queda ainda mais acentuada nas ações. Já no mercado brasileiro, a bolsa abriu em queda e chegou a cair mais de 10% já nas primeiras horas da manhã e o dólar disparou, sendo negociado a R$ 4,80, apesar do Banco Central ter queimado reservas internacionais ao injetar US$ 3 bilhões o mercado para tentar conter a disparada da moeda norte-americana frente ao real.