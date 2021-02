Dados do IBGE indicam recuo da economia

247 - Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)​ esta semana indicam a desaceleração da economia no fim do ano passado, refletindo as dificuldades criadas pela redução do auxílio emergencial.

Nesta quinta (11), o IBGE mostrou que o setor de serviços parou de crescer em dezembro, fechando o mês com recuo de 0,2%. O setor fechou 2020 com um volume de vendas 3,8% abaixo do verificado antes da pandemia.

O comércio teve queda ainda maior em dezembro, de 6,1%, o pior desempenho em duas décadas. Depois de um esforço para recompor estoques, a indústria também dá sinais de desaceleração.

Para Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), ouvido pela Folha de S.Paulo, os resultados acendem uma luz amarela no setor produtivo.

Por sua vez, a economista Margarida Gutierrez, da Coppead/UFRJ, considera que as expectativas são muito ruins para este ano.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.