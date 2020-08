Depois de ataques da Lava Jato e crise mundial, Petrobras perde liderança em receita para JBS

As últimas vezes que a Petrobras não teve a maior receita do País foram no quarto trimestre de 1997 e no primeiro trimestre de 1998, durante os desmontes do governo de FHC edit

247 - A JBS tornou-se liderança entre as maiores receitas de empresas brasileiras, passando a Petrobras. No segundo trimestre, o frigorífico gerou R$ 67,6 bilhões contra R$ 50,9 bilhões da estatal, segundo a Economatica.

As últimas vezes que a Petrobras não teve a maior receita do País foram no quarto trimestre de 1997 e no primeiro trimestre de 1998, durante os desmontes do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Desde então, a Petrobras lidera os ganhos no País. Porém, após os ataques da Operação Lava Jato, durante o golpe, contra a empresa, junto com a queda nos preços do petróleo e a pandemia do coronavírus - tendo que paralisar algumas plataformas - a empresa perdeu faturamento, no momento em que os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro têm procurado desmontar a estatal.

