Depois de gastar com auditoria milionária, BNDES não descarta auditoria na Odebrecht

247 - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) não descarta deflagrar novas auditorias, embora assegure não ter encontrado indícios de ilegalidades nas operações realizadas em gestões anteriores. A instituição já gastou R$ 48 milhões com uma auditoria externa para analisar oito operações com empresas do grupo J&F, mas nenhuma irregularidade foi encontrada. Depois o banco disse ter revisto as taxas de câmbio usadas nos pagamentos em dólar a escritórios internacionais e, por consequência, o custo foi reduzido para R$ 42,7 milhões.

A mudança no valor ocorre um dia após Jair Bolsonaro afirmar que achava “esquisito” o gasto com a auditoria. Segundo ele, parecia que “alguém quis raspar o tacho”.

Em entrevista convocada para prestar esclarecimentos, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse que “não foi o caso” de alguém ter cobrado acima do preço devido e que o gasto “foi necessário”.