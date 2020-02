Depois de vender sua parte da Petrobras, BNDES prepara venda da JBS

247 - Depois de vender por R$ 22 bilhões 9,6% das ações da Petrobras, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vai se desfazer de sua participação na JBS. O banco deve vender 21,32% das ações no frigorífico por R$ 15,6 bilhões.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "o BNDES já contratou estudos sobre a melhor forma de vender os papéis, mas esperava a conclusão da operação com as ações da Petrobras antes de avançar. Não há definição ainda sobre o modelo nem sobre o prazo para a conclusão do negócio."

A matéria ainda ressalta que "as vendas de ações fazem parte de um processo de desinvestimento do banco, que ao fim do terceiro trimestre de 2019 tinha uma carteira avaliada em R$ 114,4 bilhões –considerando apenas os papéis sob o guarda-chuva do BNDESPar."