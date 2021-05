Desemprego bate recorde e atinge 14,7% no Brasil, diz IBGE

De acordo com o instituto, são 14,8 milhões de pessoas desempregadas no Brasil atualmente edit

247 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou, nesta quinta-feira (27), que a taxa de desemprego no Brasil bateu o recorde, ao atingir 14,7% no 1º trimestre de 2021. São 14,8, milhões de pessoas desempregadas.

"É a maior taxa e o maior contingente de desocupados de todos os trimestres da série histórica, iniciada em 2012", informou o IBGE. O relato foi publicado pelo portal G1.

O resultado representou aumento de 6,3%, ou de mais 880 mil pessoas na procura por um emprego no país, em comparação com 4º trimestre de 2020. Ao todo, 1,956 milhão de pessoas entraram nas estatísticas do desemprego em apenas um ano.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.