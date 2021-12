Deyvid Bacelar: "Privataria na Petrobrás não pode ficar por isso mesmo"

Apoie o 247

ICL

Da Aepet – Deyvid Bacelar, diretor do Sindipetro-BA e Coordenador Geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP) destaca nesta entrevista ao AEPETV os limites e as possibilidades na luta em defesa da Petrobrás, diante da corrupção política que garante a aprovação de medidas entreguistas, geralmente capitaneadas pelo Poder Executivo.



Bacelar reconhece que não basta substituir o atual presidente. É preciso renovar o Congresso, mas, paralelamente, a sociedade precisa se mobilizar contra "processos ilegais, imorais e criminosos", como as vendas das empresas transportadoras de gás, que são as de maior rentabilidade no país atualmente. "Não faz sentido a Petrobrás ter vendido essas empresas a um monopolista privado", frisa o coordenador da FUP. Clique aqui para assistir.