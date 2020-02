Dilma rebate Guedes: "não tem nada mais parasita que o setor financeiro"

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff, em entrevista concedida à TV 247, afirma que, ao contrário do que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, que chamou os funcionários públicos de “parasitas”, o mercado financeiro é que gera o parasitismo no Brasil.



“Parasita é quem retira dinheiro do Bolsa Família, que não fala sobre o problema da fome e retira dinheiro da Previdência”, critica a ex-presidente.



Durante evento na FGV do Rio, na última sexta-feira (7), Paulo Guedes disparou: "O hospedeiro está morrendo, o cara (servidor) virou um parasita. O dinheiro não chega no povo e ele (servidor) quer reajuste automático". Após grande repercussão negativa, o ministro pediu desculpas.



Dilma relembra que, nas gestões do PT na presidência, “foi criada toda uma qualidade no serviço público brasileiro” e que chamar os servidores de parasita “é algo mentiroso”.



Ela também critica a atuação do ministro e denuncia que a “situação da dívida externa brasileira é preocupante”. “O governo Bolsonaro está queimando todas as reservas do País”, acrescenta.



Depois da entrevista concedida por Dilma, e também nesta semana, Guedes deu outra declaração trágica, ao ofender as empregadas domésticas. Ele criticou a baixa do dólar e reclamou que estava "uma festa danada", com "empregada doméstica indo para a Disneylândia".

